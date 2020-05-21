В «ДНР» опубликовали «указ», касающийся владельцев украинских паспортов

В «ДНР» «глава республики» Денис Пушилин подписал «указ» об идентификации физических лиц. «Документ» подписан 19 мая, он опубликован на местных интернет-ресурсах.

В «указе» говорится о том, что с 31 июля «адресная справка принимается как документ для удостоверения (идентификации) личности».

Отметим, что ранее такие «справки» должны были оформлять люди, получившие украинский паспорт после 7 апреля 2014 года. При этом в «справке» в графе «Примечание» должна быть указана отметка: «О принятии документов для оформления паспорта гражданина ДНР» или «Об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР».

Срок действия такого «документа», – 6 месяцев.

Фактически, такой «указ» вынуждает украинцев, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донетчины и имеющих украинский паспорт, что был выдан после 7 апреля 2014 года, оформить «паспорт ДНР».

Как сообщила российскому изданию «Комсомольская правда» «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова, полноценно «справка» не заменит «паспорт ДНР». «Пересекать границу с ней нельзя, но адресную справку можно будет предъявить в банке, при трудоустройстве, оформлении пенсий и пособий. Как и раньше, она будет выдаваться в случаях утери, кражи, порчи паспорта Украины, а также при достижении 25 и 45 лет», – заявила Селиванова.

Напомним, в «ДНР» появился новый вид мошенничества – жителям предлагают за деньги ускорить процедуру подачи документов для получения «паспорта ДНР».