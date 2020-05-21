В Кафедральном соборе Харькова установили солнечные панели (Видео)

Экономить свет в церкви. В Кафедральном соборе Харькова установили солнечные панели. Свет они дают для социального центра для бездомных на территории храма. На этом уже сейчас экономят много денег. Такие же проекты вскоре могут заработать во всех храмах Украины. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Десятки солнечных панелей – миниэлектростанция на крыше социального центра. Он действует при Кафедральном соборе в Харькове.

«Они задерживают солнце, так как летом очень жарко в самом помещении. Задерживают солнце и вырабатывают энергию», – говорит настоятель Кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии Григорий Себанков.

Благодаря панелям свет есть только в соццентре. Там для бездомных есть душ, медицинский пункт и горячие обеды. Сейчас много электроэнергии остается. Ее собор бесплатно отдает энергосистеме страны. Впоследствии к министанции священнослужители хотят подключить все свои сооружения.

«Собственно, сейчас мы начали старания, чтобы подсоединить и храм, и парафиянный дом для того, чтобы использовать, что производят эти панели. Фирма, которая разрабатывала этот проект и устанавливала, говорила, что они должны покрыть 80% всей мощности электроэнергии, которую мы используем», – рассказывает Григорий Себанков.

Солнечную электростанцию – каждому храму. Это уже реальные планы.

30 тыс. зданий по всей стране занимают религиозные организации. Там и молятся, и учатся, и живут, и даже выпекают хлеб. Некоторым сооружениям – сотни лет. Чтобы сделать их более экономными – в Украине придумали специальный проект «Энергия Единства».

Проповеди не только о вере, но и о принципах энергоэффективности – этому будут учить священнослужителей. За одну парту сядут христиане, мусульмане, иудеи и другие – представители всех конфессий. Все начинается с проверки – как храм сохраняет тепло. Куда оно уходит из Михайловского Златоверхого монастыря, специалисты уже увидели.

«На территории монастыря есть своя котельная, и там надо установить дополнительные датчики, которые будут делать его более экономным. Какие-то дополнительные пружины на двери поставить, чтобы тепло не выходило. Около 60% средств мы будем экономить», – говорит священник Сергий Дмитриев, руководитель социального служения ПЦУ.

Экономят энергию религиозные организации и за рубежом. Казахстан: в мечети свет благодаря солнечным панелям. Есть и теплый пол, и новая система отопления и вентиляции. На «зеленой» энергии работает и мечеть в Англии.

«Это уже мировой тренд, когда религиозные организации обращают внимание людей на экологические проблемы современности. На изменения климата, и призывают к тому, чтоб люди задумывались о том, как уменьшить свой углеродный след», – рассказывает эксперт по энергоэффективности Антон Ковалишин.

«Люди, которые посмотрят, что и церковь занимается энергоэффективностью, пойдут и будут пользоваться и государственными программами, которые есть по энергоэффективности: фонд энергоэффективности, теплые кредиты – чтобы делать их дома более уютными и платить меньше по счетам», – отмечает заместитель министра энергетики Алексей Рябчин.

В Фонде Госэнергоэффективности говорят: в этом году украинцы уже получили 130 млн грн «теплых» кредитов. Эти деньги потратят на утепление своего жилья.