Новый «зеленый» тариф: О чем договорились чиновники и инвесторы (Видео)

На заседании антикризисного энергетического штаба руководительница Минэкоэнерго рассказала о вариантах договоренностей с иностранными инвесторами в «зеленую» энергетику. Сейчас обсуждают уменьшение тарифов для солнечных станций на 15-20%, ветровых – на 7,5-10%. Также участники переговоров должны решить, продлит ли государство срок действия «зеленого» тарифа после 2030-го года. В меморандуме, который должны подписать на днях, инвесторы и чиновники договорились: укажут все условия работы «зеленых» предприятий и алгоритм ликвидации долгов за «зеленую» энергию, чтобы навсегда решить вопрос развития возобновляемой энергетики, передает телеканал «Украина».

«На выходе уже меморандум. Я очень надеюсь, что на этой неделе сможет правительство достигнуть компромиссов, и этот меморандум будет подписан, как сегодня это было заявлено. Необходима дисциплина всем участникам работы на энергорынке. Необходимо исключить манипуляции и фактически вывод денег с энергорынка», – говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Есть еще моменты, которые нужно уточнять, касаемо тех задолженностей, которые уже есть. С нами никто не рассчитывается, тем не менее, у нас возникают обязанности по налогам. Деньги не получили, но налоги плати. Что касается изменений законодательства, там, я считаю, что мы очень близки к тому, что нас все устраивает», – комментирует генеральный директор «Виндкрафт» Карл Стурен.