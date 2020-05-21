В Мариуполе 17-летний хакер создал программу для похищения личных данных

В Мариуполе киберполиция разоблачила местного жителя, который разработал и продавал вредоносную программу. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Мариуполец разработал программу, которая собирала информацию о пользователях инфицированных компьютеров, и сбывал этот вирус с помощью мессенджеров.

«Работники киберполиции в Донецкой области разоблачили 17-летнего жителя Мариуполя на сбыте вредоносного программного обеспечения. Фигурант самостоятельно разработал и сбывал специальное вредоносное программное обеспечение, которое имеет функционал удаленного доступа к компьютеру», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск по месту жительства хакера, была изъята компьютерная техника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении юноше подозрения.