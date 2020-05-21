RU
Все новости

В Мариуполе 17-летний хакер создал программу для похищения личных данных

21.05.20 13:38
Фото: пресс-служба ГУ НП Украины в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ НП Украины в Донецкой области

В Мариуполе киберполиция разоблачила местного жителя, который разработал и продавал вредоносную программу. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Мариуполец разработал программу, которая собирала информацию о пользователях инфицированных компьютеров, и сбывал этот вирус с помощью мессенджеров.

«Работники киберполиции в Донецкой области разоблачили 17-летнего жителя Мариуполя на сбыте вредоносного программного обеспечения. Фигурант самостоятельно разработал и сбывал специальное вредоносное программное обеспечение, которое имеет функционал удаленного доступа к компьютеру», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск по месту жительства хакера, была изъята компьютерная техника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении юноше подозрения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк