На Луганщине объявили траур: При исполнении обязанностей погиб командир батальона «Луганск-1»

22 мая в Луганской области объявлен траур. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай своим распоряжением объявил 22 мая 2020 года днем траура в Луганской области в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова», – говорится в сообщении.

Напомним, на Луганщине во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов. Еще трое бойцов батальона получили осколочные ранения.