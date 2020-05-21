На Луганщине грузовой автомобиль ВСУ попал под обстрел: Один военный погиб, пятеро пострадали

Сегодня, 21 мая, на Луганщине участники незаконных вооруженных формирований обстреляли грузовой автомобиль ВСУ. В результате попадания мины калибром 120 мм 1 украинский военный погиб, 1 был ранен, 4 – получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины калибром 120 мм в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо – боевые травмы. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь», – рассказали в штабе.

«Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются», – добавили в пресс-центре.