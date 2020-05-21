Скоро появятся львы и медведи: Министр юстиции подтвердил продажу собак с аукциона

Во исполнение решений судов Министерство юстиции действительно отбирает животных у их владельцев, которые потом часто выкупают обратно своих любимцев. Не всегда это бывает за долги – еще из-за ненадлежащего содержания животных. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Он прокомментировал публикации о продаже собак должников с аукциона и назвал это «топ-манипуляцией», поскольку как минимум одна из собак, о которых шла речь (питбультерьер Тора) выставлена на продажу по другим причинам.

«Сначала об этой конкретной собаке, которой: не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат – укушены обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. То есть речь не идет о продаже за долги. Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание / обучение», – написал министр.

Он добавил, что реакция медиа была бы полностью противоположной, если бы эта собака покусала не взрослых, а детей.

«Таких интересных объектов в продаже бывает много. Вероятно, скоро на СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом – ред.) появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно», – отметил Денис Малюська.

При этом он признал, что проблема существует. «Мы действительно во исполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)», – пояснил министр.

По его словам, сейчас Минюст вместе с народными депутатами работает над вариантами надлежащего законодательного урегулирования подобных ситуаций.