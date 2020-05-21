Стали известны обстоятельства гибели комбата «Луганск-1»

Командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб ночью от осколочных ранений, после того, как вместе с тремя бойцами подорвался на взрывном устройстве, установленном незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

«20 мая, примерно в 21:00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района, выполняя боевую задачу командующего Объединенных сил по патрулированию населенных пунктов на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, а именно от поселка Кряковка и заканчивая Станицей Луганской, комбат и его бойцы осуществляли патрулирование с целью недопущения проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп, перекрытия контрабандных путей и обеспечения правопорядка. Попав на вражеское взрывное устройство, он и трое бойцов батальона получили осколочные ранения. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, трое бойцов получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, на Луганщине во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил (ООС) погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов.