RU
Все новости

Стали известны обстоятельства гибели комбата «Луганск-1»

21.05.20 14:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб ночью от осколочных ранений, после того, как вместе с тремя бойцами подорвался на взрывном устройстве, установленном незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

«20 мая, примерно в 21:00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района, выполняя боевую задачу командующего Объединенных сил по патрулированию населенных пунктов на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, а именно от поселка Кряковка и заканчивая Станицей Луганской, комбат и его бойцы осуществляли патрулирование с целью недопущения проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп, перекрытия контрабандных путей и обеспечения правопорядка. Попав на вражеское взрывное устройство, он и трое бойцов батальона получили осколочные ранения. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, трое бойцов получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, на Луганщине во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил (ООС) погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк