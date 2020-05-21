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В штабе ООС отреагировали на приведение НВФ в полную боеготовность

21.05.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Объединенные силы контролируют ситуацию как на линии соприкосновения, так и передвижения противника на временно неподконтрольных территориях и готовы адекватно реагировать на возможные провокации. Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Павел Ковальчук в комментарии «Сегодня».

По словам Ковальчука, какие-либо действия по приведению в боевую готовность войск на линии соприкосновения после заявлений «глав» «Л-ДНР» не проводились, поскольку украинские военные постоянно пребывают там в состоянии высшей боевой готовности.

«Идут боевые действия, какая еще большая готовность может быть у военных, пребывающих на передовой? Мы уже давным-давно в полной боевой готовности и готовы адекватно реагировать на любые провокации. Наши подразделения отслеживают информацию на линии (соприкосновения), также отслеживаются действия противника на оккупированных территориях. Также в районе ООС в готовности пребывают резервы, которые мы готовы задействовать в случае необходимости», – отметили в штабе военных.

Напомним, 20 мая «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения Пасечника в обстрелах и повреждении линии электропередач заявил, что это была провокация незаконных вооруженных формирований.

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