На Донетчине выздоровели уже 40% больных COVID-19

В Донецкой области лабораторно подтверждены 138 случаев заболевания COVID-19, из них 56 человек уже выздоровели. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 14:00 сегодня, 21 мая, в Донецкой области – 138 случаев коронавирусного заболевания. Вчера вечером обнародовали цифру 137, но сегодня утром проступила информация, что подтвержден еще 1 позитивный случай в киевской лаборатории», – сказал Кириленко.

По его словам, ситуация с COVID-19 в области является контролируемой. «По количеству инфицированных Донецкая область третья снизу (списка областей – ред.). Меньше инфицированных только на Луганщине и Черниговщине. То есть это свидетельствует о том, что принятые карантинные меры дают свои результаты», – отметил Кириленко.

Присутствующий на брифинге начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко уточнил, что из зарегистрированных новых случаев – 4 выявлены за минувшие сутки, 1 – сегодня утром.

«Выздоровели уже 56 человек, в том числе 22 медицинских работника и 1 ребенок. На сегодня госпитализированными остаются 23 человека и 55 пациентов получают амбулаторное лечение», – сказал Педенко.

Таким образом, количество выздоровевших пациентов достигло 40% от общего числа инфицированных.

Глава облгосадминистрации также добавил, что правительство ввело послабление карантинного режима, и в ближайшее время ожидаются решения по общественному транспорту и открытию детских учреждений. В то же время в области продолжается реализация инфраструктурных проектов, программ социально-экономического развития, проектов в рамках программы «Большая стройка».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области зарегистрированы 43 случая (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 356 подтвержденных случаев коронавируса (подробности в «республике» не сообщают, по последним данным, летальных случаев – 4).