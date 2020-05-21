На Луганщине трое освобожденных из плена «ЛНР» получат двухкомнатные квартиры

Трое освобожденных из плена «ЛНР» людей, двое мужчин и одна женщина, получат в собственность двухкомнатные квартиры в Луганской области. Сейчас в жилье делают ремонт. Завершить все работы планируется до конца лета. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«Это 3 двухкомнатные квартиры, которые, я надеюсь, до конца лета сможем отремонтировать», – сказал Гайдай.

Он уточнил, что ремонты завершить планируется до конца августа. «Возможно, в первых числах сентября мы уже сможем вам их передать», – сообщил губернатор.

Как отметила Виктория Воронина, которая находилась в плену «ЛНР» с ноября 2016 года, и была освобождена в ходе обмена пленными в апреле 2020 года, через 3 недели у нее – защита диплома. «Тема дипломной работы – физическая реабилитация в стоматологии. Сейчас это актуально, поскольку у нас в городе много ребят – военных, которые нуждаются именно в такой квалифицированной помощи», – сообщила Воронина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»