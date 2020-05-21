В Донецкой ОГА рассказали, как будет запускаться общественный транспорт

С 22 мая в регионах, где ослабляется карантин, будет разрешена работа определенных видов транспорта при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, на брифинге по ситуации с коронавирусом рассказал директор департамента базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

«Согласно проекту решения Кабмина, будет разрешен запуск регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом, автомобилями, железнодорожным транспортом, в городском, пригородном, междугороднем и внутриобластном сообщении», – сообщил Литвинов.

По его словам, перевозки пассажиров будут осуществляться в пределах количества сидячих мест в транспорте, согласно его техническим характеристикам.

«С июня-месяца идет речь о межобластном пассажирском сообщении железнодорожным, авиационным, автомобильным транспортом», – отметил Литвинов.

Он также добавил, что на сегодня в области работает 490 единиц общественного транспорта, из них 230 – коммунального транспорта, 260 – частного. В конце рейсов или маршрутов проводится санобработка транспорта, по 2-3 раза в день.

Электропоездами во время карантина осуществлялся подвоз медработников и сотрудников полиции, спасателей. Так, за минувшие сутки электричками было перевезено 119 медработников, 5 полицейских и 2 сотрудника ГСЧС.