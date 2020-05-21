С начала года в Покровской оперзоне произошли более 180 аварий

С начала текущего года на территории Покровской оперзоны Донетчины произошли 184 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Отмечается, что в авариях были травмированы 36 человек, 3 – погибли.

«Большая часть аварий произошла из-за несоблюдения Правил дорожного движения», – подчеркнули в полиции.

Напомним, с начала года в Краматорске и Славянске патрульные зафиксировали 338 ДТП. Из них 55 аварий – с пострадавшими. Травмировался 61 человек, 7 – погибли.