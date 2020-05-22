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Яркого открытия не будет: Как и когда начнут работать парки и скверы в неподконтрольной Горловке (Фото)

22.05.20 09:19
Бульвар Димитрова, Горловка / Скриншот видео YouTube
Бульвар Димитрова, Горловка / Скриншот видео YouTube

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) городские парки и скверы начнут работу с 23 мая. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» каналов.

Аттракционы начнут работать в Парке культуры и отдыха им. Горького и на детской площадке на б. Димитрова.

Сейчас в городских парках и скверах идет последняя подготовка к торжественному открытию: рабочие проверяют техническую исправность каруселей, а также облагораживают зоны для отдыха.

«Все эти мероприятия будут проходить с неизменным соблюдением 3-х обязательных условий: это соблюдение санитарной дистанции, или социальной дистанции, как она называется; масочного режима обязательное. И продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В связи с чем большого яркого открытия парка культуры не будет. С 23 числа у нас начинают работать аттракционы в указанных локациях», – заявил «заместитель главы администрации» Горловки Алексей Ивахненко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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