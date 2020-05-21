КПВВ на Донбассе будут открываться при полном снятии карантина, – Кириленко

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе будут открываться при полном снятии карантина. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, особенностью выхода Донетчины из карантина является проведение на территории области операции Объединенных сил.

«Более взвешенно нужно подойти к открытию КПВВ. Если будет принято четко решение, что КПВВ будут открыты, – это решение будет приниматься не правительством, а приказом командующего операцией Объединенных сил. И конечно, будет снижен уровень режима, то есть с "Красного" будет переведен на режим, например, "Желтый"», – пояснил Кириленко.

Глава области отметил, что постепенное ослабление карантина в регионе будет происходить уже сейчас, но о полном ослаблении речь может позже, когда и будут открыты КПВВ.

«Когда угроза первой волны или карантинные мероприятия уже будут сняты, то тогда мы можем говорить, что вообще идет полное ослабление и открытие КПВВ. Открытие КПВВ будет фактически означать полный выход из карантина», – сказал Кириленко.

Он добавил, что в этом вопросе действовать нужно крайне взвешенно, потому что результаты, которых достигли в области, – при открытии КПВВ и наплыве людей могут быть сведены на нет.

«Места для обсервации, больницы, медики, средства индивидуальной защиты – все это у нас готово. Но снимать карантин надо таким образом, чтобы все это оказалось не востребовано», – сказал глава ОГА.

По его словам, сейчас статистика заболеваемости говорит о том, что плавный выход из карантина в области может происходить, но открытие КПВВ и ситуация с заболеваемостью на неподконтрольной правительству территории может быть угрозой для жителей подконтрольной части Донетчины.