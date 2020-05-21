Им нужна наша поддержка: Фонд Рината Ахметова передал бригадам «скорой помощи» тесты на COVID-19

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день более 3 800 медицинских работников заболели COVID-19. Это пятая часть от общего числа всех инфицированных. Особенно рискуют врачи «скорой помощи», которые зачастую первыми контактируют с инфицированными. Поэтому Фонд Рината Ахметова приобрел и передал для 7 областных центров экстренной медпомощи 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. В результате первичную диагностику смогут пройти порядка 10 тыс. человек во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской областях. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«В перечне основных медицинских потребностей экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции занимают одно из главных мест. И мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности врачей на рабочих местах, предоставляя средства индивидуальной защиты и тесты. Помочь тем, кто спасает жизни, на сегодняшний день очень важная задача, которую стране помогает решать Фонд Рината Ахметова. Кроме того, Фонд продолжает искать, находить и закупать на международных рынках то, в чем остро нуждается система здравоохранения Украины. В первую очередь современную медицинскую аппаратуру, которая играет решающую роль при спасении жизни людей», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Она напомнила, что по личному решению Рината Ахметова на борьбу с коронавирусом было выделено 300 млн грн.

По словам медиков в регионах, тесты они ждали с нетерпением. Эта помощь как никогда актуальна.

«Хотел бы выразить благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь. В этих тестах крайне нуждаются очень многие наши работники, особенно в сельской местности», – рассказал руководитель Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Владимир Еленев.

В Винницкой области в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы около 2 тыс. работников «скорой помощи». Забота о них играет важнейшую роль.

«Я присоединяюсь к словам благодарности от всех врачей "скорой помощи" Винницкой области. Здоровье медицинских работников должно быть на первом плане, и такая забота о них Фонда Рината Ахметова говорит о том, что у нашей страны есть будущее», – сказал глава Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Анатолий Пирникоза.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова тестирование смогут пройти и те бригады медиков, которые работают на автомобилях, полученных в рамках проекта «200 скорых для Украины». В прошлом году в украинские больницы во всех регионах страны разъехались 114 «реанимаций на колесах», 64 внедорожника и 22 неонатальных автомобиля, оборудованных аппаратами ИВЛ итальянского производства. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Для нас это было полной неожиданностью. Наш центр получил 5 автомобилей. Еще 4 работают в других районах области. Проблема со спецтранспортом – одна из ключевых, и эти автомобили позволили во многом ее решить. Очень важно, что сотрудничество не прекратилось, и эти тесты – еще одна приятная для нас неожиданность», – сказал главврач Ровенского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Андрей Бортник.