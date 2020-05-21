В больницах Донетчины занято всего 23 места из 550 для пациентов с COVID-19

В Донецкой области было предусмотрено 13 больниц так называемой «первой очереди», которые должны были принимать пациентов с COVID-19, и в них подготовили 550 мест. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он рассказал, что всего из 13 больниц с пациентами COVID-19 фактически работают 5 учреждений.

«Общее количество коек для больных с COVID-19 составляет 550. На сегодня пациенты есть в 3-х больницах, и их всего 23, из них 2 детей», – уточнил Педенко.

Всего в Донецкой области зарегистрированы 138 случаев коронавирусного заболевания, из них 56 человек выздоровели, 4 случая завершились летальным исходом.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области зарегистрированы 43 случая (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 356 подтвержденных случаев коронавируса (подробности в «республике» не сообщают, по последним данным, летальных случаев – 4).