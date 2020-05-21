С нарушением авторских прав: В Донецке возродили «советские» конфеты «Кальмиус» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке кондитерская фабрика «Лаконд» (работает на мощностях «АВК») начала выпуск конфет «Кальмиус», которые были популярны в период СССР. Правда, дизайн обертки изготовили с нарушением авторских прав, передают «Донецкие новости».

Так, стоимость новинки – 150 руб. за кило (63 грн по местному курсу валют).

Конфеты «Кальмиус» – это классическая помадка. От советского варианта визуально отличается, прежде всего, формой: в СССР конфета была прямоугольной, а сейчас – квадратная, длина одной стороны примерно 2,5 см. «А вот по бокам, как и у оригинала, есть белая посыпка», – отмечает дончанка Паулина.

Второе отличие – обертка. Наименование – от одноименной реки, которая течет по центру Донецка. Поэтому на обертке изображена Набережная реки Кальмиус в вечернее время.

Но как оказалось, изображение Набережной было «позаимствовано» с картины донецкого художника Александра Болотова. О нарушении авторских прав художник сообщил в соцсети.

«Когда я был маленьким, у нас в Донецке выпускали конфеты, одноименные с названием нашей реки – Кальмиус. Это были простые конфеты-помадка. Если бы мне тогда, семилетнему, сказали, что я буду художником, а моя картина станет обложкой для этих конфет, то это прозвучало бы для меня чем-то невероятным. А теперь это реальность. Правда, сейчас меня, как взрослого человека несколько задевает то, компания "Лаконд" не захотела заплатить за использование картины, просто взяв картину в интернете. К счастью, не все компании такие. И скоро дончане увидят другие конфеты с моей картиной на обложке», – написал Болотов.

Набережная Александра Болотова

Кстати, на обертке в адресе указано, что конфеты изготовлены в «Украина, г. Донецк». Просто в «ДНР» на товарах, которые идут на экспорт в Россию, в качестве адреса изготовления нужно указывать только Украина, и дублировать текст на нескольких языках, в том числе на украинском.

Что касается вкусовых качеств, то дончане сообщают, что «вкусные, но все-таки немного не те, что были советские». «Конфеты мягкие, довольно сладкие, но не приторные. Есть в них какая-то особая нотка, возможно, добавлена, какая-то специя. В целом вкус, во всяком случае, сначала, однозначно напоминает классический советский. Правда, не совсем оригинальное оказалось послевкусие. Это может означать, что все-таки что-то в рецептуре было изменено. В советское же время они были невероятно вкусные. Но в целом нам конфеты понравились», – рассказывает Паулина.

Напомним, что фабрика «АВК» была создана в 1991 году на базе Донецкой кондитерской фабрики. В январе 2015 года «АВК» выпустила официальный релиз, в котором сообщила, что невозможность обеспечить безопасные условия для коллектива вынуждает приостановить здешнее производство и перенести все работы на собственный актив в Днепропетровске. Со временем в «ДНР» снова запустили фабрику, но продукция уже выпускалась под торговой маркой «Лаконд». Под этим же брендом кондитерские изделия экспортируются в Россию.