Минобразования утвердило сроки проведения ВНО-2020 (Расписание по предметам)

Министерство образования науки Украины утвердило сроки проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Согласно решению МОН, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Тестирование по остальным предметам состоится:

по украинскому языку и литературе – 30 июня;

по физике – 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля.

До 4 июня 2020 года на информационных страницах будут размещены приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня) смогут все, кто не смог это сделать с 3 февраля по 24 марта.