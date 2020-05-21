В «ЛНР» более 10 детей заболели коронавирусом

В «ЛНР» из 356 заболевших коронавирусом более 10 – дети. Об этом сегодня, 21 мая, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

«Мы сегодня столкнулись с тем, что до 18 лет у нас диагностировано более 10 случаев. Дети клинически не проявляют чаще всего болезнь. И это длительные выделения вируса. Вирусовыделение у детей происходит и месяц. Ребенок себя прекрасно чувствует, он весел. Но этот ребенок может выделять вирус», – сказала она.

Пащенко акцентировала, что даже без внешних проявлений заболевания ребенок все равно является переносчиком инфекции. «Они являются такими же переносчиками коронавирусной инфекции. И то, что вы сегодня маску ребенку в супермаркет не надели, придя домой, вы получите тот же коронавирус от своего собственного ребенка», – пояснила она.

Пащенко напомнила, что повышенному риску заражения COVID-19 также подвергнуты «люди старшего возраста, чаще это мужчины и люди, которые страдают сердечно-сосудистой патологией».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 138 случая COVID-19 (56 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая (33 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 356 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).