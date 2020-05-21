В «ЛНР» прифронтовые больницы переводят в «особый режим»

В «ЛНР» решили перевести на особый режим работы часть медучреждений в связи с «возможным обострением на линии соприкосновения». Об этом заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«В связи с распоряжением главы Луганской Народной Республики Пасечника Леонида Ивановича о приведении всех частей и соединений Народной милиции в полную боевую готовность и возможным обострением ситуации на линии боевого соприкосновения, Министерством здравоохранения ЛНР осуществлен перевод всех лечебных учреждений, находящихся по наименьшему пути подвоза, к массовому поступлению раненых – как гражданского населения, так и для оказания квалифицированной медицинской помощи военнослужащим», – сказала Пащенко.

В частности, она утверждает, что увеличен численный состав медиков отделений интенсивной терапии и до 90 машин увеличен состав бригад скорой медицинской помощи за счет «мобилизационного резерва и отзыва из очередных отпусков медицинского персонала».

«Данное количество санитарного транспорта и медицинского персонала обеспечит бесперебойное медицинское обеспечение раненых и доставку их в лечебные учреждения по показаниям», – уверяет «министр».

Подобное заявление сделали и в «ДНР». «Заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что военные медики «полностью укомплектованы необходимым оборудованием и лекарственными препаратами».

Напомним, 20 мая «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин. Украинская сторона после заявлений «главы ЛНР» Леонида Пасечника созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.