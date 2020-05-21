Основные «приступы» – при беременности: На Донетчине полицейская вышивает картины (Фото)

Екатерина Пшеничная служит в батальоне патрульной полиции в г. Краматорск и Славянске. Но при этом уже 11 лет занимается вышивкой, выполнила более трех десятков картин. Об этом сообщает пресс-служба Батальона.

В батальоне Екатерина – старший инспектор по организационно-аналитической работе, ее сфера – сбор, обобщение, анализ данных работы полиции.

Женщина говорит, что вышивать может в любое время и в любом месте: в обеденный перерыв, в очереди в больнице, на пляже, когда смотрит телевизор, в электропоезде по дороге на работу.

А начала заниматься рукодельем во время первой беременности. «Когда я была беременна дочкой, мне в руки попал женский журнал, где я увидела схему для вышивки кухонных часов. Я пошла в магазин, купила канву, специальную иглу, и на глаз подобрала цвета нитей. Вот так возникла моя первая работа», – рассказывает Пшеничная.

Потом родилась моя дочь, сама Екатерина заканчивала университет, пошла работать, и на вышивку не было времени. «Так прошло несколько лет. Все изменил переезд на новое место проживания. Каждый день по дороге домой я проходила мимо небольшой лавки с большими стеклянными витринами, где продавали товары для рукоделия. Продавец этого магазина тоже вышивала и выставляла в витринах свои замечательные работы. Я любовалась ими каждый день! И я решила: "Я тоже должна что-то вышить!"», – вспоминает мастерица.

Искала в интернете схемы, покупала в магазине нитки и ткань, пыталась вышивать, но начинала работу, делала несколько крестиков и оставляла. «И вот я забеременела сыном, мне в глаза бросилась схема – силуэт маленького ребенка на черном фоне. Мечтала, как пойду в декрет и буду вышивать своего малыша. Но первые крестики я сделала со схватками, когда попала в роддом. И дошила эту картину, когда сыну было полгода. И это была первая работа, которую я оформила в рамку. Это моя любимая картина, ассоциируется с моим сыном. Когда он был маленький, показывал на картину и говорил сам с собой: "Это Никитка!"», – делится Екатерина.

В 2016 году, когда Екатерина начала служить в патрульной полиции, ее муж Роман пошел защищать Украину на восточную границу. Следующие полтора года она жила как на пороховой бочке. «Мне пришлось только работать, молиться, ждать и вышивать. Сначала я вышила икону бисером "Святого Романа". Потом я вспомнила поверье, что как вышитый рушник оберегал дом, то рубашка оберегала человека от плохих людей. Вышивка будто нейтрализовала "недобрый взгляд" или "плохой" глаз. Поэтому была оберегом человека», – поясняет Пшеничная, как у нее появилась идея вышить рубашку мужу. Когда приступила к работе, то загадала, что обязательно обвенчается с Романом.

Работа над вышиванкой для мужа была сложной и длительной. Екатерине понадобилось почти 2,5 года, чтобы закончить ее. «И вы не поверите, через пару дней после окончания вышивки мне позвонил товарищ, служивший с моим мужем, и спросил:" Ну что вы венчаться еще не передумали? Святой отец вас ждет! " Вот такие чудеса тоже бывают!», – говорит рукодельница.

Во время венчания Роман был как раз в той самой вышиванке.

Сейчас мастерица вышивает картину, которая называется «Ангелы». На ней изображены два ребенка в костюмах ангелочков. Любимому делу Екатерина старается уделять ежедневно один-два часа, но бывает так, что за иглу она не берется недели две. Такие моменты называет творческим кризисом.

«Что я буду вышивать, зависит от того, для кого эта вышивка, как я представляю этого человека, что я хочу ему пожелать или сказать. Начиная вышивать для себя, я опираюсь на свое настроение и внутреннее состояние, чего желает душа в настоящее время. Поэтому я не могу сказать, что именно я люблю вышивать больше всего. Бывают такие моменты, когда я часами могу рассматривать схемы, а потом: "Хочу вышить это!"», – заключила Екатерина.