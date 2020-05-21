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«Укрзализныця» готова к запуску с 1 июня, – Криклий

21.05.20 17:34
Владислав Криклий / Фото: пресс-служба Мининфраструктуры
Владислав Криклий / Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

«Укрзализныця» готова к возобновлению пассажирских перевозок, начиная с 1 июня. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции «Киев-Пассажирский», передает пресс-служба ведомства.

«Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал», – отметил министр.

Ранее он сообщил, что с 1 июня возобновляются железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Обязательные требования безопасности остаются неизменными: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

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