Лечатся спинальники со всех регионов: В Славянской райбольнице сокращают места для больных (Видео)

В Славянской центральной районной больнице (г. Николаевка, Донецкая обл.) планируют сократить количество мест из-за нехватки денег. Это возмутило граждан с инвалидностью, которые приезжают сюда на лечение из разных регионов, ведь в райбольнице есть специальное оборудование, а главное – профессиональные врачи, передает «5 канал».

У 28-летней полтавчанки Марии Соловьенко – тяжелая травма спины. Женщина преодолела 350 км, чтобы пройти курс лечения именно в Славянской районной больнице.

«Ситуация уже была жизненно опасна. Приехала я сюда в последний момент. Если бы еще недели 2 позже, то думаю, что была бы уже просто не жилец», – говорит женщина.

Немного меньшее расстояние преодолела Виктория Овчаренко. Сюда в коляске ее доставили из Харькова. Женщина лечит последствия неудачно подобранного ей ортопедического оборудования. «Вот как ребенок бежала и упала, счесала колено, то же самое в других местах – это от средств реабилитации, которые нам выдает государство. Через день-два рана все больше-больше, идет вглубь и гниет в кости, к позвоночнику. Это ужас. Буквально за 10 дней человек уже – всё», – рассказывает Виктория.

До 2014 года пациенты с травмой спины лечились в Донецке. С началом вооруженного конфликта часть медиков переехала работать в центральную больницу Славянского района, которая также пострадала от обстрелов во время боевых действий.

«Больница была разрушена достаточно сильно во время боевых действий в 2014 году, приходилось все это восстанавливать. Вот вы здесь находитесь, а над нами операционный блок – 3 операционных, 2 перевязочных, реанимационный блок. Большое помещение рентген-службы, это все с новым оборудованием», – говорит Александр Биланов, хирург высшей категории.

Именно на базе этой больницы люди с профильным заболеванием инициировали создание специального отделения. Однако его до сих пор так и не открыли. «Сейчас новое руководство как в области, так и в департаменте, и снова вопрос муссируется, изо дня в день, из месяца в месяц, а результат – нулевой», – рассказывает Надежда Паламарчук, председатель Донецкой областной организации людей с инвалидностью.

Однако после второй очереди медицинской реформы встал вопрос вообще о сокращении мест для спинальников в Славянской райбольнице. «Приказ вышел 13 мая. О сокращении кадров, о сокращении коечного фонда. У нас развернута на базе хирургического отделения кафедра общей реконструктивной и восстановительной хирургии Донецкого мединститута. Все ставят под угрозу», – поясняет врач-хирург Александр Биланов.

Руководитель медучреждения убеждает: вынуждены сокращать койко-места из-за нехватки средств. «Это связано с нехваткой финансирования из Национальной службы здоровья Украины. Изменилась форма оплаты труда. Теперь мы заключили договора с НСЗУ. Максимальное количество пакетов, которое возможно, – их 6. На все виды медицинской помощи. Теперь я вынуждена принимать такие меры из-за того, что людям не могу выплатить заработную плату. И в таком состоянии не только Славянская ЦРБ», – говорит Светлана Коплянок, главный врач Славянской центральной районной больницы.

Чтобы сохранить места для спинальников и удержать профильных специалистов в больнице, пациенты с травмами позвоночника планируют обратиться к президенту и омбудсмену по правам лиц с инвалидностью.