Грант почти на миллион: Переселенка из Донецка создает центры STEM-образования (Фото)

Предпринимательница из Угледара (Донецкая обл.) Анна Теличко планирует развивать в регионе центры STEM-образования. На реализацию своей идеи она получила грант 948 тыс. грн, сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» в Facebook.

STEM-образование предполагает сочетание в обучении естественного компонента, инновационных технологий и математики (Science, technology, engineering, mathematics – STEM).

По этому гранту предпринимательница планирует создать в городах Курахово и Волновахе на Донетчине центры STEM-образования, а также расширить ранее созданный нею центр в Угледаре.

«В центры смогут прийти дети на занятия по робототехнике, ИТ-навыкам, программированию, конструированию, дизайну, 3D-печати. Это профессии будущего. К нам приходят и мальчики, и девочки. В нашем центре они учатся быть командой, поддерживать партнера на соревновании, воплощать свои идеи, не бояться поражения. В современном мире это очень важные и необходимые навыки. Сейчас в небольших городах Донецкой области у детей есть большое желание развивать свои способности, учиться чему-то новому. Поэтому я хочу развивать направление STEM-образования и считаю его перспективным», – рассказала Анна Теличко.

За счет грантовой поддержки она получит робототехнические наборы, 3D-принтеры, интерактивные доски с проектором, ноутбуки и лицензированное программное обеспечение. За собственные деньги будет покрывать расходы на аренду помещений, закупку мебели. Также Анна трудоустроит 4-х человек.

Анна Теличко – кандидат технических наук, более 15 лет преподавала в Донецком национальном техническом университете. После переезда из Донецка в 2014 году основала в Угледаре кружок для развития детей. В 2016 году получила грант от ПРООН на создание детского центра «Позитив».

«Жизнь в Угледаре отличалась от Донецка, для детей не было центра развития. В это время муж увидел объявление о гранте от ПРООН, я подала заявку и получила свой первый грант на создание детского центра. С тех пор началась моя предпринимательская деятельность», – вспоминает Анна.

За год на базе детского центра она открыла робоклуб «Угледар». Он стал популярным, кроме местных жителей, на занятия в клуб ехали из соседних сел и городов. Анна все больше слышала от родителей запросы об открытии таких образовательных центров в соседних городах – Курахово и Волновахе.

На занятия в робоклубе, где также работает муж Анны Сергей, ежемесячно приходят 120 детей в возрасте от 3 до 14 лет.

За два года работы воспитанники робоклуба из Угледара стали победителями областных, всеукраинских и международных соревнований по робототехнике, постоянно принимают участие в различных конкурсах.

В прошлом году при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» команда детей из Угледара приняла участие во Всемирной олимпиаде по робототехнике в Венгрии. В составе национальной сборной трое детей из Донецкой области представляли Украину. Вместе с ними были и их тренеры – семья Теличко.

«Участие в чемпионате принимали 92 команды, почти 1000 детей. Это был невероятный опыт. Мы убедились, что направление робототехники стоит развивать дальше, эта поездка вдохновила нас, потому решились на открытие еще двух центров STEM-образования. Надеюсь, что летом мы сможем их обустроить, чтобы осенью уже начать занятия с детьми», – поделилась планами Анна Теличко.