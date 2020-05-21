О войне, учебники и детективы: Продавцы рассказали, какие книги пользуются спросом в Донецке

Жители неподконтрольного украинской власти Донецка с началом карантина стали больше интересоваться книгами. Однако из-за карантина привозить их из России стало проблемно. Сегодня книжных магазинов в городе осталось немного, самые крупные – это «Эридан» и «Буклет». Центральное же место для любителей литературы – книжный рынок «Маяк». Об этом пишет местная газета.

Художественные книги сейчас читают преимущественно люди старшего поколения. В том числе те, кому больше 65 лет. Они в «ДНР» вынуждены соблюдать режим самоизоляции, так как входят в группу риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам продавцов торговых точек на «Маяке», в последний месяц поток возрастных покупателей увеличился. Они спрашивают и классику, и советских авторов. Немало среди пожилых людей и любителей детективов. В фаворе – Агата Кристи, Рекс Стаут, Жорж Сименон и российские авторы Александра Маринина, Дарья Донцова, Татьяна Устинова.

Есть спрос и на любовные романы. В этой категории лидирует Даниэла Стил с ее мелодраматическими женскими историями.

Что касается детской литературы, то у дончан пользуются спросом сказки, произведения Николая Носова, стихи Самуила Маршака и Агнии Барто.

При этом молодежь и люди среднего возраста читают мало, это отражается и в количестве таких покупателей в книжных торговых точках.

Лидирующие места по продажам занимают документальные и публицистические книги на исторические и актуальные политические темы, мемуары знаменитых людей или посвященные им издания. Они вызывают интерес у людей всех возрастов.

Продавцы отмечают, что большим спросом пользуются и книги, посвященные войне: «Донбасс. Пять лет сражений и побед» Михаила Поликарпова, «Фидель на Донбассе» Вадима Канделинского, «Записки очевидца необъявленной войны» Андрея Сарматова и другие.

Что касается общего спроса, то как рассказала продавец одной из точек на «Маяке» Елена Иващенко, из-за дистанционного обучения при карантине чаще всего ищут учебные пособия – как для младших школьников, так и для старшеклассников, заканчивающих 9 или 11 классы. Спрашивают методички по подготовке и к «государственной итоговой аттестации ДНР», и к российскому Единому государственному экзамену. На втором месте по спросу у покупателей – документальные исторические книги.

Из художественной литературы в последнее время все больше людей интересуется русской классикой. И не только пожилые, но и молодежь. «К счастью, снижается спрос на так называемые дамские романы с обилием откровенных сцен. Лишь иногда такую, с позволения сказать, литературу, спрашивают девчонки от 12 до 14 лет. По-прежнему в тренде детективные романы», – говорит Иващенко.

Книги же в «ДНР» в основном везут из России. «До карантина проблем с поставками не возникало. А сейчас таможня в приоритетном порядке пропускает машины с продуктами питания, поэтому провозить книги стало намного сложнее», – резюмировала продавец.