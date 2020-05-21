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Будет излишним: Пушилин пояснил, почему не хочет объединения «ДНР» и «ЛНР»

21.05.20 18:47
Денис Пушилин / Фото из открытых источников
Денис Пушилин / Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин считает нецелесообразным объединение «ДНР» и «ЛНР». Об этом он сказал в интервью российскому изданию.

«Мы с Луганской народной республикой и так считаемся по многим параметрам одним целым. Один регион – это Донбасс. Что касается идей, взглядов, отношений ко всему, конечно же, мы едины. Ну а юридическое объединение на данный момент, наверное, просто нецелесообразно по ряду причин», – отметил он.

В качестве причины «необъединения» Пушилин назвал особенности переговорного процесса в Минске: «Минские соглашения. Там мы представлены двумя группами представителей – от Донецкой народной республики и от Луганской народной республики. Объединением мы урежем свое представительство».

«Далее, так или иначе, законодательная база у нас отличается – в нюансах, деталях, но тем не менее. У нас разное экономическое и промышленное подспорье. В общем, есть такие нюансы, которые сейчас, на данном этапе говорят, что это точно будет излишним», – считает он.

Пушилин подчеркнул, что на данный момент даже разговоры на тему объединения с «ЛНР» не ведутся.

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