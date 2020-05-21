Динамика положительная: В Мариуполе число выздоровевших от коронавируса возросло до 57%

В Мариуполе зарегистрированы 88 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 пациентов уже выздоровели. Об этом сегодня, 21 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, количество выздоровевших составляет около 57% от общего числа инфицированных. «Это означает, что мы держим положительную динамику, и количество выздоровевших либо равно, либо больше, чем количество заболевших», – отметила Сухова.

На лечении находятся 47 человек, из них 41 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 6 – с подозрением на данную инфекцию.

«Состояние госпитализированных пациентов удовлетворительное, динамика положительная, некоторые из них получают кислородотерапию. Состояние двоих детей, которые находятся на лечении в больнице №4, удовлетворительное, также динамика положительная», – рассказала заместитель мэра.

Ксения Сухова уточнила, что новые случаи заболевания, выявленные в городе, – это пациенты, которые с подозрением на коронавирус уже были госпитализированы в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи.

«Пациенты из тех очагов, которые были определены ранее, из числа контактных лиц», – добавила она.

В лабораториях Киева, Славянска и Мариуполя на исследовании находятся 474 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи города обеспечено медицинское наблюдение за 231 лицами, контактировавшими с больными COVID-19, и 34 жителями, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 138 случая COVID-19 (56 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая (33 пациента выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 356 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).