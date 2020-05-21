Случайно расстрелял из гранатомета: На Донетчине будут судить военных полицейских

В суд направлено дело в отношении командира и бывшего полицейского взвода роты патрульной службы полиции особого назначения «Чернигов», которая служила в зоне АТО. В результате халатности правоохранителей были ранены 8 полицейских. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает Государственное бюро расследований.

Следствием установлено, что в июне 2017 года правоохранители находились в составе ротационной группы в районе проведения АТО. Командир взвода выдал из комнаты хранения оружия гранатомет АГС-17, станок гранатомета и короб, оснащенный лентой с выстрелами.

Полицейский взвода демонстрировал личному составу, как нужно обращаться с АГС-17, и для этого присоединил к нему короб с лентой, снаряженной выстрелами. Снял гранатомет с предохранителя и таким образом привел оружие в боевое состояние. Вследствие этого в направлении здания самовольно произошло 16 выстрелов.

В результате выстрелов 8 полицейских получили многочисленные ранения и повреждения различной степени тяжести.

Теперь командир и экс-полицейский взвода обвиняются в служебной халатности, которая нанесла существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан и государственным интересам (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Также экс-полицейский обвиняется в причинении тяжких и средней тяжести телесных повреждений по неосторожности (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.