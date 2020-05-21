Донбасс и Крым: Кулеба рассказал, о чем будут говорить 2 июня в Берлине

2 июня в Берлине состоятся переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, будет также подниматься и вопрос Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Обозреватель».

«Мы давно договорились с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом о том, что я осуществлю этот визит. Очень надеюсь, что поеду не один, а с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Основная тема, которую мы будем обсуждать, – это мирное урегулирование на Донбассе и противодействие российской агрессии», – сообщил министр.

Он отметил, что в очередной встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская делегация примет участие уже в измененном составе.

«Украина не будет пассивной в минском процессе. Мы будем выступать с инициативами, с шагами, которые позволят сдвинуть дело с мертвой точки и идти путем мирного урегулирования и деоккупации Донбасса», – заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что состав украинской делегации в ТКГ «существенно повышен». «Ответный шаг мы ждем от российской делегации», – отметил Кулеба.

Он также рассказал, что в Берлине будет подниматься и вопрос Крыма. «Прежде всего в контексте политических узников Кремля – украинцев, которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма. Большинство из них – крымские татары», – сказал Кулеба.