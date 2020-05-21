Могут искать трое суток: Полицейские Донетчины рассказали об особенностях «работы» бладхаундов (Видео)

В кинологическом центре полиции Донецкой области, расположенном в Славянске, пополнение – к служебным собакам присоединился 7-летний бладхаунд Гроза.

Гроза специализируется на поиске людей. В Славянск его привезли из питомника служебных собак Одессы. На счету «хвостатого детектива» – десятки раскрытых дел.

Кинолог отрабатывает с помощником поиск по следу. Для этого на дальнем расстоянии прячется статист. «Даем понюхать вещь, и собака идет по следу. И начинает лаять, когда находит статиста», – поясняет Богдан Куреной, младший инспектор-кинолог Кинологического центра ГУ Нацполиции Донецкой области.

Он рассказывает, что любимое лакомство Грозы – варенная свиная печень: «За это она "работает", а как находит людей – получает вознаграждение».

Бладхаунд – гончая порода, универсальный поисковик. Собака работает даже со старым следом и может вести поиск человека на расстоянии свыше 100 км. Своими ушами пес касается земли, и если вдруг забудет, кого ищет – запах «объекта» останется на них. «Эта порода отличается тем, что она по запаху крови может человека искать до 3-х суток. Уравновешенная, спокойная, ласковая собака», – говорит Богдан Куреной.

Как-то в Краматорске потерялся человек – ушел из дома и не вернулся. Гроза взяла след, провела до дороги, обозначила, что здесь он сел в машину и уехал. «И в результате человек нашелся, с ним все хорошо», – уточнил кинолог.

Он отмечает, что успех собаки зависит от навыков и количестве их тренировок. Чтобы пес был всегда в форме и не терял интереса к работе, тренироваться нужно не реже двух раз в неделю, а также обязательно после каждого служебного задания.

В Славянске Гроза тренируется 2 месяца, работает на территории Краматорского и Покровского отделов полиции.

Всего в кинологическом центре полиции Донетчины – 56 служебных собак, из них 3 – бладхаунды. Два остальных помогают раскрывать преступления в Мариуполе.