Угроза для 5 миллионов человек: Прокуратура расследует экологические последствия войны на Донбассе

Прокуратура Донецкой области расследует экологические и техногенные последствия длительного нарушения РФ законов и обычаев войны на Донбассе. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

В Единый реестр досудебных расследований прокуратурой внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть по факту нарушения законов и обычаев войны на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

«Досудебным расследованием установлено, что апреле 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек», – говорится в сообщении.

Правоохранители констатируют, что в ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры. Такое положение может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения.

«Ведь последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попадания их в реку Северский Донец и Азовское море», – подчеркивают в прокуратуре.

Как отмечается, указанные действия являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. ст. 35, 54, 55 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).