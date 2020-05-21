За домашнее насилие: В Краматорске отца 12-ти детей приговорили к году тюрьмы с испытательным сроком

Сегодня, 21 мая, Краматорский городской суд вынес решение в отношении местного активиста Самуила Мамченко, который обвинялся в домашнем насилии, передают «Новости Краматорска».

Следствие установило, что в январе 2020 года Мамченко дома в ходе ссоры нанес 20-летней дочери несколько ударов руками и деревянным брусом. Вследствие чего, девушка получила гематомы головы и кровоизлияния плеча и предплечья.

В марте суд в отношении обвиняемого принял решение о домашнем аресте (временном ограничении) сроком на 2 месяца с запретом находиться в месте совместного проживания с потерпевшей. Однако Мамченко не выполнял предписание – продолжал проживать в доме с семьей и систематически устраивал конфликты с детьми и бывшей женой, из-за чего последняя несколько раз обращалась в полицию.

Сегодня суд вынес окончательное решение по делу Мамченко: мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) – по этой статье суд назначил штраф в сумме 850 грн;

ст. 390-1 (невыполнение ограничительных мер) – Мамченко присудили один год лишения свободы.

По совокупности преступлений активист получил наказание в виде одного года лишения свободы. При этом суд назначил испытательный срок на такой же период – если активист за год ничего не нарушит, то останется на свободе. Также на Самуила Мамченко возложены ряд обязательств, которые он должен в течении этого времени выполнять.

Facebook Самуила Мамченко

Осужденный планирует обжаловать это решение суда.

Отметим, что с вынесенным предписанием о семейном насилии Мамченко был не согласен изначально. О чем он неоднократно писал на своей страничке в фейсбук, где указывал на тот факт, что дело в отношении него сфабриковано «ворами у власти». Также Самуил проводил одиночные пикеты под стенами исполкома в знак протеста и даже жил какое-то время в палатке у исполкома.

Бывшая супруга краматорчанина Оксана Мамченко была удовлетворена решением суда. «Мы сделали это! Годами длившееся насилие в нашей семье должно быть наказано!.. Несмотря на внутренний дискомфорт я и мои старшие дети, довели до конца это дело... Вы молодцы! Вы преодолели свои внутренние страхи!», – написала она на своей странице в Facebook.

Как отмечает «КраматорскPost», Самуил Мамченко является отцом 12 детей, 10 из которых – несовершеннолетние. История о конфликтах в семье Мамченко наделала много шума в январе этого года, когда о ней рассказали в эфире всеукраинского телеканала. Бывшая жена Оксана и дети активиста обвинили его в домашнем насилии. Самуил со своей стороны утверждает, что отношения с его уже бывшей женой испортились после того, как он в 2014-м году перенес инсульт и потерял работу.

Через некоторое время после выхода программы в эфир Оксана Мамченко заявила, что вместе с детьми ушла из дома и просила помочь собрать деньги на аренду жилья.