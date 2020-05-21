Евросоюз снова призвал Россию обеспечить доступ ОБСЕ на неподконтрольный Донбасс

Европейский Союз принял очередное заявление с призывом к РФ допустить миссию ОБСЕ на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Заявление было озвучено сегодня, 21 мая, во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

В заявлении, в частности, отмечается, что в течение нескольких недель ЕС неоднократно выражал обеспокоенность по поводу нарушения свободы передвижения СММ ОБСЕ со стороны поддерживаемых РФ вооруженных формирований под предлогом COVID-19.

«Большое беспокойство вызывает то, что, на фоне принятых СММ мер в ответ на пандемию с целью обеспечения безопасности для всех, Миссия продолжает сталкиваться с препятствием со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований при переходе на неподконтрольные правительству районы и движении вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях, что является нарушением мандата Миссии», – говорится в заявлении.

В ЕС обратили внимание, что одновременно поток людей и транспорта через неподконтрольный участок российско-украинской границы «продолжается без серьезных последствий, вызванных COVID-19».

В Евросоюзе также заявили, что введенные ограничения не должны привести к тому СММ ОБСЕ будет разделена на отдельные части, об угрозе чего ранее заявлял глава Миссии Яшар Халит Чевик.

«Любая попытка ограничить свободу передвижения СММ противоречит как Минским договоренностям, так и решению Постоянного совета №1117, которое определяет мандат Миссии. Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для того, чтобы полностью выполнить минские обязательства и прекратить это препятствование СММ в выполнении своего мандата», – говорится в заявлении ЕС.

Отдельно в Европейском Союзе осудили инцидент 15 мая, когда поблизости наблюдателей ОБСЕ состоялись обстрелы и взрывы в районе поселка Березовское на неподконтрольной части Луганщины.