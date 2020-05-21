Из-за теплой зимы: В Дружковке развелись ядовитые змеи

В разных районах Дружковки в участках с высокой травой в последнее время были замечены гадюки, передает «Дружковка на ладонях».

Неожиданные «встречи» с ядовитыми змеями произошли у работников коммунального предприятия «Спектр» во время покоса травы. Теперь коммунальщики выходят на борьбу с сорняками в высоких сапогах, чтобы избежать возможных укусов.

Как отметил директор «Спектра» Игорь Шехов, его подчиненные столкнулись с гадюками при покосе травы по ул. Машиностроителей в районе прокуратуры, на ул. О. Тихого напротив здания автовокзала, а также в районе железнодорожного вокзала. Гадюк много, и они даже выползают на дорогу.

Предполагается, что увеличение количества гадюк может быть связано с теплой зимой. И если раньше в большинстве случаев встретить их можно было в прибрежных зонах отдыха, на природе, то теперь стоит быть внимательными даже в центре города.

В Дружковке есть запас сыворотки на случай укусов змей. По словам начальника горздравотдела Елены Десновой, в ЦГКБ на сегодняшний день в наличии есть 6 доз сыворотки.