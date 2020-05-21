Флешмоб, оркестр, автопробег: Как отмечали День вышиванки в столицах Донетчины (Фото, видео)

В Донецкой области сегодня, 21 мая, отметили День вышиванки. В связи с карантином традиционной патриотического шествия не было, но празднование все равно состоялось.

В Краматорске – административной столице подконтрольной украинской власти части Донетчины – сотрудники служб и ведомств вышли на работу в вышиванках.

Facebook / Краматорське самоврядування

Активисты провели тематический автопробег Краматорск – Славянск. Как сообщает «ОбщеЖитие», на приглашение организаторов откликнулись десятки автомобилистов. У памятника Шевченко участники акции почтили минутой молчания память погибших защитников Украины. Ну а затем, после общего фото на фоне приодетого в вышиванку Кобзаря, длинная автоколонна отправилась по улицам города.

Фото obs.in.ua

Фото obs.in.ua

Мариуполь – вторая неофициальная столица подконтрольной Донетчины, сюда из Донецка после 2014 года переместились силовые и фискальные областные ведомства. Как сообщает «Сайт города Мариуполя», в этом году в связи с карантином День вышиванки в столице Приазовья перекочевал в социальные сети, но от этого не стал менее массовым. Мариупольцы публикуют фотографии в национальной одежде, признаются в любви и называют национальным кодом.

В вышиванке сегодня пришел на работу городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и чиновники. Мариупольцы делали селфи и фотографировались целыми коллективами. Особенностью Дня вышиванки – 2020 стал тот факт, что на фото мариупольцы нередко были в масках.

К празднику не подготовился единственный символ вышиванки в центре города. Дерево, где собраны узоры разных областей Украины, забыли привести в порядок и не покрасили после зимы. Ржавчина осквернила инсталляцию...

Несколько лет подряд памятный знак «Сталевар» переодевали в вышиванку, но в этом году в связи с карантином такую акцию проводить не стали.

По-особому встретили День вышиванки полицейские Донетчины. Чтобы развлечь поклонников украинских традиций полицейский оркестр подготовил новую музыкальную композицию.

А правоохранители всех отделений полиции устроили флешмоб в вышиванках.