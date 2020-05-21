Советы врача: Как не подхватить коронавирус в детском саду

Чтобы дети не заболели коронавирусом в детском саду, важна не столько дистанция, сколько уменьшение возможной концентрации вируса в помещениях. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала «Украина 24».

Она посоветовала, какие меры можно принять в детских садах, чтобы снизить риск заражения инфекцией.

«Конечно, дети не будут соблюдать расстояние в 1,5 метра, но мы знаем, что дети – это возрастная группа, которая практически не болеет коронавирусом. Случаев меньше и дети переносят их легче. Относительно детсадов, важна не столько дистанция, сколько правильное проветривание помещения, где находятся дети, потому что правильный поток воздуха будет уменьшать концентрацию воздуха», – отметила Мухарская.

Врач также отметила, что выход из карантина происходит поэтапно – и это правильно.

«Очень важно, чтобы не все люди, не все заведения начали вести активный образ жизни. Здесь ситуация зависит от нескольких факторов. Во-первых, общественный транспорт и учреждения, которые открываются, должны выполнять определенные правила. С другой стороны, люди, которые будут пользоваться транспортом и ходить в заведения, также должны соблюдать правила, введенные во время карантина», – сказала Мухарская.

Напомним, правительство приняло решение об очередном послаблении карантина, согласно которому детские сады откроются 25 мая.