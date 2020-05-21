Реформа «Укрзализныци» буксует: В Раде законопроекты есть, но они не рассматриваются (Видео)

Реформа «Укрзализныци» буксует. Сервис не европейский, нарушений на 10 млрд грн – таковы результаты госаудита. А план реформирования главного перевозчика страны, как оказалось, есть. Но он пылится в парламенте еще с прошлого года, передает телеканал «Украина».

Было подано сразу два законопроекта о реформировании «Укрзализныци». Первый – от депутатов «Европейской Солидарности», второй – альтернативный, но похожий по сути, разработали сами члены парламентского Комитета транспорта и инфраструктуры от провластной фракции. На очередном заседании ни за один из документов комитет не взялся.

Новые законы помогли бы навести порядок в финансах монополиста. Сейчас все деньги – «в одной куче». А можно было бы отделить грузовые перевозки от пассажирских, содержание инфраструктуры от обслуживания поездов... По евростандартам. А пока депутаты в комитете транспорта и инфраструктуры медлят, на железной дороге прололжается коррупция и бесхозяйственность.

Так, госаудиторы установили нарушений финансовой дисциплины и недостатков в деятельности АО «Укрзализныця», влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд грн. Кроме того, ревизия нашла нарушений в сфере проведения публичных закупок на 8,9 млрд грн.

Член транспортного комитета Константин Бондарев уверен, что нужно больше проводить таких проверок: «Мы уже зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая проверит эффективность управления руководителями, там сегодня».

И в придачу, еще один законопроект нужен. Имеющиеся – не полноценные. «Сегодня нет решения о поддержке законопроектов. В очень скором времени появится законопроект депутатский, который будет зарегистрирован и будет поддержан», – считает Бондарев.

Ни о новом документе, ни о ничтожности старых двух другой член комитета Александр Скичко ничего не знает. Говорит, что и он, и коллеги собираются рассматривать законопроекты, которые уже существуют, а не тот, которого еще нет. «Думаю, что в ближайшее время будет организован подкомитет и там будет рассматриваться этот законопроект, потому, думаю, не за горами с реформированием», – прокомментировал нардеп.

Не меньше пассажиров железнодорожной реформы ожидают промышленники. От грузовых перевозок железная дорога имеет более 80% прибыли. Завышенная стоимость перевозки груза фактически компенсирует последствия беспорядка в финансах «Укрзализныци».

«Если мы говорим о долгосрочной перспективе, единственный путь – заняться реформирования "Укрзализныци". То, что законопроект лежит в комитете – это неправильно. Нет нормальной коммуникации между народными депутатами и комитетом и министром», – уверен Александр Каленков, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Появление нового законопроекта, как и рассмотрение старых, нардепы обещают рассмотреть до летних каникул.