Купить дешевле, чем ремонтировать: Как по программе ООН переселяют жителей прифронтового Донбасса

На Донбассе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) реализует проект «Добровольное перемещение». Семьи из «красной зоны» переселяют в более безопасные места Донецкой и Луганской областей, где им приобретают жилье. Проект с приобретением недвижимости – впервые в практике УВКБ ООН, передают «Свои.city».

По данной программе в прошлом году гуманитарная миссия «Пролиска» перевезла 14 семей, всего 46 человек. В этому году планируется переселить еще до 20 семей.

В феврале участниками проекта стала семья Хуторных из прифронтового поселка Гладосово (Донецкая обл.).

8-летний Саша Хуторной учится начал с 7-ми лет, но дистанционно – потому что в его родном поселке школы нет. И даже ровесников, чтобы поиграть, там не было. В два года мальчик впервые услышал обстрелы – и тогда замолчал на год. В прошлом мае он получил контузию.

8-летний Саша / Фото ГМ «Пролиска»

В феврале Саша с мамой по программе УВКБ ООН переехал в Соледар и здесь в марте Саша впервые пошел в школу.

Ирина Хуторная говорит, что сыну в школе очень понравилось, но он успел отучиться всего две недели – потом начался карантин, занятия продолжатся уже в сентябре. Женщина тоже довольна школой, как и новым домом.

«В моем доме три комнаты, кухонька, тепло. Посадили с сыном огородик: картошечку, лучок, морковочку, бурячок, редисочку, горошек. Хотела завести хозяйство, чтобы не тратить на это деньги – лучше детям купить что-то», – говорит она.

У Ирины четверо детей. Старшей дочери 27 лет, она работает на швейном производстве в Сокале Львовской области. 14-летняя дочь и 12-летний сын – тоже на Львовщине, в Жовкве, вместе с бабушкой.

«Мама со Львовской области, поехали к ее сестре. Сказали – на месяцок, и это длится уже 6 лет», – добавляет Ирина.

Ирина Хуторная переехала в Соледар / Фото ГМ «Пролиска»

Как рассказал координатор миссии «Пролиска» Евгений Каплин, все началось с семьи Ковальчук, которая бежала из Дебальцево в село Луганское под Светлодарском. «Тогда это была безопасная зона, а потом линия разграничения подвинулась, и у них на огороде в новом доме окопалась военная техника. Мы называли это переселение "Операция 18", потому что в этой семье было 18 человек, из них 12 детей. Старшая мама, ей 50 с лишним лет, 4 ее совершеннолетних дочери со своими детьми. В Дебальцево они жили в разных домах, а в Луганском – в одном, который им предоставили местные. Они обращались к нам за гуманитарной помощью, за детским питанием, продуктами, средствами гигиены. Когда мы приехали к ним в феврале 2015 года, увидели, что линия фронта передвинулась. Рядом с их домом стояла окопанная военная техника, было поле с табличкой "Мины", военные позиции и регулярные обстрелы», – вспоминает Евгений.

Ковальчуки неохотно соглашалась на еще один переезд, но после очередного обстрела решилась. Сначала людей отправили в переселенческий лагерь «Ромашка» в Харькове, волонтеры собрали средства, выбрали дом, и через несколько недель семья переехала в свое жилье в Харьковской области.

Семья Ковальчук в новом доме / Фото ГМ «Пролиска»

До начала программы УВКБ ООН волонтеры собирали деньги на жилье для семей в беде с помощью соцсетей и частных пожертвований. До 2018 года таким образом переселили около 10 семей.

Международные же организации обычно не покупают жилье для беженцев и переселенцев, т.к. это задача государства. Но в 2018 году представители «Пролиски» посетили штаб-квартиру УВКБ ООН в Женеве и уговорили выделить средства на пилотный проект по жилью в Украине. Там согласились профинансировать из фондов агентства до 20 семей в 2019 году. Проект продлили на этот год, так как он востребован.

Евгений Каплин поясняет, что убедило Управление Верховного комиссара ООН поддержать жилищную программу: «УВКБ ООН финансирует много ремонтов жилья, в том числе в зоне Операции объединенных сил, в том числе через партнеров. Но есть зоны, где ремонтировать жилье бесполезно – иногда это намного дороже, чем купить новое, и нет уверенности, что завтра это жилье на линии разграничения не разрушат».

Прежде всего в проект попадают семьи, которые живут в изолированных из-за войны населенных пунктах, где нет государственных сервисов, которые должны работать регулярно – те же детсады, школы, больницы. Таких – около 70 сел вдоль линии разграничения на подконтрольной Украине территории.

Обычно переселяют семьи с детьми либо те, где есть люди с критическими заболеваниями – им регулярно нужна медпомощь, которая может быть недоступна в родном поселке. Все кандидатуры утверждают на совете, куда входят представители гуманитарной миссии «Пролиска» и УВКБ ООН.

В проект попадает жилье в Донецкой и Луганской областях стоимостью до 5 тыс. долларов – как квартиры, так и дома. Жилье должно быть готовым к немедленному заселению, документы – в порядке, чтобы сразу провести сделку купли-продажи.

«Мы ищем на рынке несколько вариантов не дороже среднерыночной цены, которые входят в наш бюджет, проверяем документы с помощью юристов и нотариусов. Если есть 5-10 вариантов, берем семью и объезжаем все эти дома. Когда семья отбирает из них один-два, они проходят техническую экспертизу – чтобы все было исправно, не в аварийном состоянии», – описывает выбор жилья Евгений Каплин.

Также оценивают ситуацию в населенном пункте, куда планируют переехать люди – чтобы за последние 3-4 года там не было попаданий снарядов. Из 14 объектов, купленных в прошлом году, 13 находятся за пределами 30-километровой зоны от линии разграничения.

После этого проходит сделка купли-продажи. Покупку финансирует УВКБ ООН через гуманитарную миссию «Пролиска», семья получает жилье в собственность.