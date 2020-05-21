В Дружковке приговорили водителя «ДНР»

В Дружковке (Донецкая обл.) суд вынес приговор водителю, который оказывал услуги незаконным вооруженным формированиям «ДНР». Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Речь идет о жителе Дружковки. Суд установил, что с апреля по июнь 2014 года (в период, когда город находилась под контролем «ДНР») мужчина по собственной инициативе, активно поддерживая незаконные формирования «ДНР», оказывал им услуги по перевозке на собственном транспортном средстве между местами дислокации.

В итоге, он был осужден Дружковским городским судом по ч. 1 ст. 256 УК Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

По приговору суда, сторонник «ДНР» получил наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.