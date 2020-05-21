В Украине разжигают войну между тепловыми и атомными станциями

Отдельные промышленные группы искусственно разжигают войну между тепловыми и атомными станциями. По рыночным расценкам энергию они покупать не готовы, поэтому пытаются выбить себе дешевую электроэнергию, передает телеканал «Украина».

В частности, эти промышленные группы требуют от правительства, чтобы у тепловых станций было меньше работы, а у атомных энергоблоки работали на пределе возможностей.

Так, компания «Интерпайп» в прошлом году заплатила за электроэнергию почти на 70 млн долларов меньше, чем в позапрошлом году. А за товар выручила денег больше – на 4%. Компания хочет получать киловатты еще дешевле.

«"Интерпайп" говорил, так же как ферросплавные заводы, что им нужна дешевая атомная электроэнергия. Я посмотрел баланс их экономики за прошлый год. И не плохо они заработали. А чего же вы стонете, чего же вы спекулируете, что вам нужна эта дешевая электроэнергия? И второй вопрос: если вы претендуете на самую дешевую, а почему ее отдать не водоканалу, городскому электротранспорту, бытовым потребителям?», – комментирует народный депутат Алексей Кучеренко.