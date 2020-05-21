Обвиняемый по делу МН17: Журналист рассказал, что происходит с арестованным в «ДНР» Харченко

Арест в «ДНР» обвиняемого по делу МН17 Леонида Харченко – не местная инициатива, решение, видимо, принято в российской столице, а не в Донецке. Такое мнение в интервью «Радио Свобода» высказал корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов, автор первой информации о задержании Харченко.

Журналист отмечает, что информация об аресте Харченко не где не проходила. «В какой-то момент мне просто позвонили, сказали: происходит такая история. Мне, конечно, это было интересно, учитывая, что речь идет об одном из фигурантов дела МН17», – пояснил он.

Харченко был задержан в Донецке еще 11 марта – через два дня после начала суда в Нидерландах. Но информация об аресте появилась только в мае, когда ему продлили арест еще на 2 месяца.

«Я думаю, что у близких, родственников, сослуживцев Харченко, видимо, оставалась какая-то надежда, что это – недоразумение, которое сейчас удастся исправить: удастся договориться, как-то решить этот вопрос. А когда стало понятно, что договориться не удастся, что человеку после двух месяцев "заключения" продлевают "арест" еще на два: выход в паблик – это единственна возможность каким-то образом защитить человека. Мы понимаем, что донецкое "СИЗО" за последние 6 лет – это, мягко говоря, не лучшее место на планете», – говорит Илья Барабанов.

По информации журналиста, с момента задержания ни у друзей, ни у близких Харченко не было с ним каких-то свиданий, у него нет адвокатов, которые бы защищали его интересы. «На сколько я понимаю, официально ему вменяют самую частую статью, по которой задерживают людей на тех территориях сейчас – "незаконное хранение оружия". Как мне рассказывали знающие люди, это оружие ему вручили буквально в прошлом году, когда он получил официальный статус по делу МН17, для самообороны. Уже полтора года, как он вышел в запас и больше не служит в рядах "вооруженных сил" этой так называемой "республики". Поэтому, когда ему выдвинули обвинение и объявили в розыск, его, я так понимаю, просто пригласили в компетентные "органы", выдали какой-то пистолет. А сейчас, спустя несколько месяцев, наличие этого пистолета стало основанием для "ареста" и заключения в "СИЗО"», – продолжил Барабанов.

Единственное, о чем говорят знакомые с Харченко люди, что его не пытают и никаких мер физического устрашения, насилия не применяют.

Журналист акцентирует, что Харченко – это не последний человек в «ДНР», у его друзей, бывших командиров и сослуживцев весьма обширные связи в Донецке. «Понятно, что такой "арест" не мог быть местной инициативой. Его бы, конечно, уже давным-давно освободили, отпустили домой, если бы это была какая-то инициатива донецких "силовиков", которые по каким-то причинам решили Харченко задержать. Понятно, что за этим делом стоят совсем другие люди, вероятно, кураторы этой "республики" из Москвы: это решение, видимо, принято в российской столице, а не в Донецке. С решениями, которые принимаются на таком уровне, тебе уже не могут помочь никакие ни донецкие связи, ни сослуживцы, ни командиры», – заключает он.

Как сообщалось ранее, в Донецке был арестован один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году, – Леонид Харченко (позывной «Крот»). Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении по «ДНР» зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг». В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения в причастности к крушению рейса МН17 Леониду Харченко.

Харченко был задержан 11 марта возле своего дома в Донецке представителями «ДНР». 8 мая арест бывшего «военного разведчика ДНР» был продлен еще на два месяца. Сейчас он содержится в СИЗО «минюста ДНР».

Летом прошлого года украинским спецслужбам удалось из «ДНР» вывезти в Киев бывшего «ракетчика ДНР» Владимира Цемаха, который также считается важным участником дела о крушении «Боинга» МН17. В сентябре 2019 года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена пленными. Сейчас он живет в «ДНР».