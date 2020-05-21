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Краматорск, Бахмут, Покровск: На Донетчине подтверждены новые заражения коронавирусом

21.05.20 23:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 21 мая, в Донецкой области зафиксировано еще 4 случая заражения COVID-19. Два случая – в Краматорске, по одному – в Бахмуте и Покровске. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, в Покровске инфицирован 26-летний мужчина, который вернулся из Чехии.

«Путь инфицирования 27-летней женщины из Бахмута еще устанавливается», – уточнил Кириленко.

Заболевшие в Краматорске – это:

  • 26-летняя женщина, которая вернулась из России;
  • 36-летний мужчина, который находился в странах ЕС.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтвержден 141 случай коронавирусной болезни, из них:

  • 4 завершились летальным исходом;
  • 56 пациентов выздоровели;
  • 81 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 43 случая COVID-19 (33 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 356 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).

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