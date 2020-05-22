Гибель комбата «Луганск-1»: Зеленский присвоил Сергею Губанову Героя Украины (Документ)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Соответствующий указ подписан и опубликован 21 мая.

«Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!», – сказал глава государства.

Напомним, на Луганщине во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов. Еще трое бойцов батальона получили осколочные ранения.

Позже стали известны обстоятельства гибели комбата. На Луганщине в этой связи объявили траур.