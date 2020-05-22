В ОБСЕ рассказали о ранении женщины в неподконтрольной Еленовке

Женщина получила пулевое ранение на автобусной остановке в неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.). Инцидент произошел 19 мая. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 21 мая.

«20 мая медперсонал в больнице неподконтрольного правительству Донецка рассказал наблюдателям, что вечером 19 мая к ним поступила женщина с пулевым ранением в левое плечо. Медработники добавили, что 20 мая женщине сделали операцию», – говорится в отчете.

В тот же день пострадавшая женщина в возрате 50–59 лет рассказала команде Миссии, что вечером 19 мая, когда они с мужем сидели на автобусной остановке в неподконтрольной украинским властям Еленовке, она почувствовала удар в левое плечо. Также, по ее словам, примерно за 20 минут до этого, она слышала взрывы в этом районе.

«Автобусная остановка, где женщина получила пулевое ранение, находится примерно в 300 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований возле Еленовки (вдоль официального дорожного коридора), который в данный момент закрыт для гражданского населения и в пределах 500 м от передовой позиции вооруженных формирований», – отметили в ОБСЕ.