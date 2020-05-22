Резонансный пожар в «ЛНР»: Горела поликлиника

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) произошел резонансный пожар.

Как сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в кабинете на 4-м этаже четырехэтажного здания поликлиники № 2 «Стахановской центральной городской многопрофильной больницы ЛНР».

«Погибших и пострадавших нет. На месте пожара эвакуированы 12 человек, спасены материальные ценности на сумму 500 тыс. руб. (217 тыс. грн по местному курсу на 22.05.2020 – ред.). Было задействовано 5 единиц техники, 16 человек личного состава», – утверждают в «ЛНР».