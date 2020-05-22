Аварии на шахтах: В «ДНР» назвали количество пострадавших горняков

В «ДНР» с 2014 года на шахтах пострадали более 3 тыс. горняков. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Отмечается, что сотрудники «МЧС» обслуживают 100 горных предприятий.

«С ноября 2014 года горноспасателями оказана экстренная неотложная медицинская помощь 3 057 пострадавшим, в том числе оказана медицинская помощь в подземных условиях 142 горнякам. 309 пострадавших были выведены непосредственно из критических состояний. Из зоны поражения были выведены и эвакуированы 14 868 работников предприятий», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что с 2017 года выполнены 11 эвакуаций пострадавших в медицинские учреждения РФ.

С начала 2020 года ликвидированы 2 аварии и 6 аварийных ситуаций. «За этот период выведены и эвакуированы из зоны поражения 11 человек. Врачами реанимационно-противошоковой группы оказана медицинская помощь 183 горнорабочим, в том числе 11 горнякам, при ликвидации аварий и аварийных ситуаций», – сообщают в «республике».