Ослабление карантина: Что можно и чего нельзя с 22 мая

В Украине планомерно продолжается ослабление карантина. Очередные новшества начали действовать сегодня, 22 мая. Карантин продлен еще на месяц, до 22 июня, но теперь он из общенационального стал региональным: по каждой области власти будут решать отдельно, вводить новые послабления или пока нет. Об этом пишет «Сегодня».

Почему отменили не везде. Как разъяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, карантин из общенационального стал адаптивным. То есть, ограничения могут быть отменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельных областях.

В цифрах эта ситуация выглядит так:

Заболевших ежедневно в течение недели перед ослаблением карантина должно быть меньше 12 человек на 100 тыс. населения. Например, в Киеве это не более 356 человек в сутки, исходя из количества населения в городе – 2,966 млн чел. (данные на 1 апреля 2020 года). А в самой малонаселенной Черновицкой области (900,5 тыс. чел.) – не более 110 человек в сутки. Этому показателю на сегодня соответствуют все регионы, причем со значительным недобором – максимальное число заболевших в одном регионе на 21 мая – 65 человек.

Загруженность коек в больницах больными коронавирусом – не более 50%. Здесь все намного хуже. Например, в той же Черновицкой области этот показатель в отдельных больницах – 100%.

Среднее количество протестированных превышает 12 чел. на 100 тыс. чел. Пока этот показатель, по данным Минздрава, достигнут в 13 областях.

То есть, на сегодня только половина регионов готова к смягчению карантина. Уже известно, что это Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская области. Об остальных пока не сообщается, но судя по небольшому количеству заболевших, к ним могут присоединиться Черниговская, Черкасская, Луганская, Донецкая, Николаевская и Полтавская. Точно не ослабят карантин в Черновицкой, Ровенской и Волынской областях, об этом уже сообщил Минздрав.

Что касается Киева, то, по информации Центра общественного здоровья Минздрава, столица пока не соответствует критериям отмены в части количества протестированных. Тем не менее, городские власти готовятся к ослаблению карантина.

В Кабмине предупредили, что в случае роста числа заболевших, карантин может быть усилен как в отдельном регионе, так и в целом по стране.

Что разрешили, что под запретом. Как видно из инфографики, новых послаблений пока немного, но они кардинальные.

Изображение: «Сегодня»

Главное – это запуск транспорта, необходимость работы которого для страны можно образно сравнить с необходимостью функционирования кровеносной системы для человека.

Пока разрешена только работа общественного транспорта в городах и автобусные перевозки в пригородах и внутри областей. То есть, жители пригородов, работающие в городах, уже смогут добраться до места работы и обратно на маршрутке или автобусе.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что общественный транспорт запустят не с 22-го, а с 23 мая (это выходной день), а метро – с 25 мая, но только если будет опубликовано официальное разрешение Кабмина. При этом в метро будут специальные противоэпидемические меры.

Что касается цены за проезд, то эксперты и перевозчики говорят, что пригородный транспорт подорожает, так как пассажиров в салоне станет вдвое меньше.

Кроме запуска общественного и внутриобластного транспорта, основные повседневные запреты остались (см. инфографику).

Изображение: «Сегодня»

По-прежнему надо носить маски, иметь при себе документы. Прежде всего эти требования действуют в транспорте, где рекомендованы еще и перчатки, а в метро они обязательны, иначе не пустят.

Не получится пока сходить в кино, театр, развлекательный центр и т. д. Уже можно помолиться в церкви, но «норматив» для верующих такой же, как для покупателей в магазинах – не более 1 человека на 10 кв. м и расстояние между прихожанами – не менее 1,5 м.

Работа в офисах: в масках и с антисептиком. Учитывая, что многим украинцам после выхода на работу придется трудиться в офисах, Минздрав опубликовал обязательные к исполнению противоэпидемические требования.

Они таковы:

Доступ в офис разрешен после проведения температурного скрининга. Если температура выше 37,2 градуса – на работу не пустят и отправят оформлять больничный.

Работодатели обязаны обеспечить наличие в офисах жидкого мыла, антисептика, бумажных одноразовых салфеток или полотенец, каждые два часа должна проводиться влажная уборка и проветривание.

Расстояние между столами сотрудников, а также при общении между собой и с посетителями – не менее 1,5 метров.

На рабочем месте и в помещении каждому нужно быть в масках, обрабатывать руки антисептиком. Маски обязательны также для посетителей.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, такие меры снизят практически на 100% вероятность заражения коронавирусом.

Что будет дальше. Премьер Денис Шмыгаль обнадежил, что дальнейшие послабления, если эпидемия не пойдет в рост, возможны каждые 10 дней, ближайшее из них 1 июня, затем 11 июня, а 22 июня возможна полная отмена карантина.

С 1 июня обещают возобновить пассажирские перевозки по железной дороге в городском (городская электричка в Киеве), региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

С 15 июня возможно возобновление работы аэропортов.

«Что касается работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок, к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозчики смогут вылетать и куда-то лететь. Пока что аэропорты наших стран-партнеров закрыты», – пояснил премьер.

Пока неясно, когда начнут работу государственные учреждения, по этому поводу никаких распоряжений Кабмина нет.

Выводы. Похоже, что спустя более 2-х месяцев после введения карантина, привычная жизнь украинцев начинает налаживаться. Но чтобы не было возврата к жестким мерам, каждый должен понимать: немало зависит лично от него. И соблюдать несложные меры предосторожности, о которых много сказано. Ибо лечение от коронавируса обойдется намного дороже, а в самом худшем случае может оказаться бесполезным для заболевшего.