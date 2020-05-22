Подарить или заработать: В Донецке обсуждают, аморально ли продавать «гуманитарное» детское питание

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители в соцсетях активно обсуждают тему по продаже гумпомощи для деток.

В частности, некоторые семьи с детьми до 3-х лет получают гуманитарную помощь от различных организаций: мясные, овощные и фруктовые пюре, молочные смеси, каши. При этом детское питание не всегда поступает тем, кому оно предназначено.

В тематических «мамских» группах – масса объявлений о продаже каш и пюре. Цены разные. Есть и такие объявления, в которых предлагают обменяться детским питанием, и такие, где предлагается желающим забрать каши бесплатно.

Многих дончан продажа детского питания возмущает. «М-да, очень печально, что есть такие, которые торгуют гумкой. Обидно за тех, кто ее вообще не получает, а такие есть. Да что говорить, аморальность наших мамочек зашкаливает… Когда например, лишние, выданные не по назначению пакеты продаются, это да», – высказывают мнения жители Донецка.

Другие придерживаются мнения, что какие-либо продукты могут не подходить конкретному ребенку, и считают, что ничего страшного в обмене или продаже нет – если впоследствии на эти деньги будут куплены другие продукты для малыша. «В чем аморальность? Ребенку может не подойти какой-либо продукт из гуманитарки, и что его, на полочке складировать? Почему его нельзя продать и купить что-то другое или обменять на более подходящий продукт… Моя, например, не ест мясные пюре последнее время, почему я не могу их продать или обменять на то, что ребенок съест с удовольствием? Это мое право, в любом случает, все достанется малышу… Почему аморально? На вырученные деньги мать может купить тот продукт, который реально нужен ее ребенку», – пишут родители.

Жительница Донецка Александра объясняет свою позицию так: «Аморальность в том, что человек получает гумку бесплатно для ребенка, а потом просто пытается ее продать. Есть те, которые вообще не получают. Я считаю, обмен гумки – норм, когда ребенку что-либо не подходит, но продажа – это действительно аморально».

Дончанка Ольга считает, что продукты нужно отдать деткам, которые в этом нуждаются, так как получены они были бесплатно: «Можно и не продавать, а просто отдать тем деткам, которые нуждаются, вы ведь их получили бесплатно, а продавать их – это уже аморально».

Некоторые родители пишут о нередкой ситуации, когда вырученные деньги идут вовсе не на ребенка, а на «пивко с сигаретой». И таких родителей в городе, по словам местных жителей, насчитывается немало.

Мнения многих дончан объединила в своем сообщении пользователь соцсетей Анна. «Пусть родителям нормальную зарплату вовремя выдают, не нужна будет никакая гуманитарка», – пишет женщина.