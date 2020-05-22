Смертельное ДТП: На Донетчине под колеса фургона попала женщина (Фото)

В Никольском районе Донетчины произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

20 мая на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что сбил женщину, которая еще жива. Авария произошла в селе Ксеновка Никольского района. На место немедленно прибыли следователи областного главка и следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции, а также «скорая». Медики констатировали смерть потерпевшей.

Личность погибшей установлена ​​– это 52-летняя местная жительница. 18-летний водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter остался на месте ДТП.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Досудебное расследование продолжается.